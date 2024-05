Tutti lo hanno visto, colpo di scena Hamilton a Monaco

Lewis Hamilton lascia tutti a bocca aperta a Montecarlo: in vista del Gran Premio di Monaco, il pilota fa una scelta clamorosa

Ottavo posto in classifica con 35 punti conquistati, già 126 in meno rispetto a Max Verstappen leader del Mondiale. Anche il 2024 rischia di trasformarsi – come le ultime due stagioni – in un’annata amarissima per Lewis Hamilton. La sua Mercedes non è competitiva: al momento è la quarta forza del Mondiale, alle spalle della Red Bull ma anche di Ferrari e McLaren.

Una situazione, questa, che forse ha rinsaldato nella mente del sette volte campione del mondo la decisione di sposare il progetto Ferrari in vista del 2025. Il numero 44 ha un chiodo fisso nella sua mente: l’ottavo titolo iridato che lo farebbe entrare nella leggenda di questo sport.

D’altronde Lewis si sente defraudato del mondiale nel 2021, quando la balorda decisione dell’allora direttore di gara Michael Masi avvantaggiò Verstappen nell’ultimo Gran Premio. Ed Hamilton sa che vincere il mondiale in rosso lo farebbe entrare nel cuore dei tifosi della Ferrari che attendono dal 2007 il mondiale (fu Kimi Raikkonen l’ultimo iridato del Cavallino).

Hamilton, a Montecarlo sorprende tutti: ecco cosa ha fatto

A caccia di riscatto, Hamilton potrebbe trovarlo a Montecarlo: sulle strade tortuose del Principato, nel più cittadino dei circuiti in programma, Lewis ha disputato prove libere di livello, quasi come se la sua Mercedes fosse diventata competitiva d’un colpo.

Di certo c’è che il pilota britannico ha un feeling speciale con Montecarlo: tre le vittorie su questo circuito, come nessun pilota attualmente in attività (Alonso e Verstappen sono a quota due). E con il circus sbarcato in una delle sedi più glamour del mondiale, Lewis ha subito incantato ed attirato tutti.

Non solo in pista ma anche e soprattutto con il suo look, spesso stravagante. Grande appassionato di moda, il numero 44 desta spesso grande attesa per scoprire l’outfit scelto. Ed anche stavolta non è stato da meno, come si può notare dal post pubblicato sul suo profilo Instagram.

In barca, indossa un pantalone chiaro, di lino probabilmente, ed una maglia dalla scollatura profondissima tale da mettere in mostra parte del torace, con i tatuaggi ben in evidenza. Se nella prima immagine le maniche del maglione sono piegate fino ai gomiti, nella seconda foto queste coprono interamente gli arti superiori.

A completare il suo outfit, un paiodi occhiali da sole e soprattutto tantissimi anelli e bracciali, ma anche orecchini ed una collana, che da sempre lo accompagnano in giro per il mondo.