60 milioni al Milan: pronto l’assalto

Un club estero è pronto a farsi avanti per uno dei titolarissimi della squadra rossonera: ci sarà la cessione in estate?

Il campionato è finito e adesso il calciomercato è il tema che terrà banco per i prossimi mesi. Dal Milan ci si aspettano dei colpi importanti in entrata, ma c’è anche la curiosità di capire se si verificheranno delle partenze eccellenti.

Il fatto che Mike Maignan e Theo Hernandez abbiano entrambi un contratto in scadenza a giugno 2026 li potrebbe mettere a rischio cessione. Senza un rinnovo nelle prossime settimane, la società potrebbe valutare le offerte che arriveranno. Sono ambedue dei giocatori importantissimi per la squadra e si tratterebbe di perdite enormi, non sarebbe facile rimpiazzarli. Nel caso, i dirigenti saranno chiamati a fare le scelte migliori possibili.

Milan, offerta importante in arrivo

Ultimamente non si è parlato molto delle richieste per Maignan, invece per Hernandez sono abbastanza frequenti le notizie che danno nel mirino del Bayern Monaco. Se Alphonso Davies dovesse lasciare la Baviera, lui sarebbe uno dei primi obiettivi per la fascia sinistra.

Il giornalista sportivo Orazio Accomando ha confermato a DAZN che il Bayern Monaco è interessato concretamente a Theo ed è pronto a mettere sul piatto un’offerta da 60 milioni di euro. Saranno il giocatore e il Milan a decidere cosa fare nel momento in cui arriverà la proposta.

In questi mesi è sempre trapelata una valutazione superiore del cartellino da parte del club rossonero, che vorrebbe 100 milioni per uno dei migliori terzini al mondo. Forse avere offerte di quel tipo sarà difficile, l’Europeo potrebbe incidere, ma è ipotizzabile che l’obiettivo minimo sia quello di ottenere almeno 80-85 milioni da una eventuale cessione del nazionale francese. Poi, come spesso avviene nelle operazioni di mercato, possono essere inseriti dei bonus che fanno la differenza e consentono di arrivare a un accordo.

In questi mesi non è emersa insoddisfazione da parte di Hernandez, però rinnovare l’attuale contratto è importante per la sua permanenza al Milan. Oggi percepisce uno stipendio da 4-4,5 milioni netti annui e il suo agente chiede un aumento sostanzioso. Non è chiaro che tipo di sforzo voglia compiere la società rossonera, che probabilmente dovrebbe spingersi almeno a 6 milioni per provare ad arrivare alle firme.

Il Bayern Monaco è un club molto ricco e non avrebbe problemi ad accontentare le pretese di Theo. In Baviera ha giocato anche suo fratello Lucas, che gli può dare qualche consiglio utile.