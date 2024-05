Le scelte di Pioli e Colantuono per il match valido per l’ultima giornata della Serie A 2023/2024.

Il campionato termina in questo fine settimana e stasera il Milan affronta la Salernitana a San Siro. Nessuna delle due squadre ha obiettivi particolari da raggiungere: i rossoneri sono già matematicamente secondi in classifica e quindi già qualificati sia alla prossima Champions League sia alla Final Four della Supercoppa Italiana. Invece, i campani sono matematicamente retrocessi in Serie B da fine aprile.

Entrambe le squadre cercheranno di onorare l’impegno, in particolare il Diavolo. Infatti, quella di oggi sarà l’ultima partita per Simon Kjaer, Olivier Giroud e Stefano Pioli. Per salutarli al meglio, l’ideale è mettere in campo una buona prestazione e vincere. Un risultato positivo eviterebbe di aumentare ulteriormente la delusione dei tifosi per una stagione al di sotto delle aspettative e per un futuro che non vedono così chiaro, in particolare dopo le tante indiscrezioni sull’arrivo di allenatore che non soddisferebbe. Allo stadio Giuseppe Meazza ci sarà un clima un po’ particolare stasera.

Milan-Salernitana: la cronaca della partita

10′ – Pulisic ruba palla a Sambia ed entra in area: calcia di sinistro, Fiorillo se la cava in due tempi.

7′ – Il Milan fa la partita, com’era immaginabile.

3′ – Leao impegna Fiorillo con un tiro di destro dall’interno dell’area.

2′ – Giroud calcia di sinistro da posizione defilata, Fiorillo respinge coi piedi e poi un difensore avversario mette la palla in corner.

1′ – L’arbitro Di Marco ha fischiato l’inizio a San Siro!

Alle 20:45 inizierà l’ultimo impegno ufficiale di questa stagione per il Milan, che poi il 31 maggio sarà a Perth (Australia) per disputare un’amichevole contro la Roma. Prima del calcio di inizio, grandi applausi per Pioli, che è stato “accerchiato” dal gruppo squadra per essere omaggiato.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Florenzi, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Kalulu, Kjær, Terracciano, Thiaw; Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega; Jović, Okafor. All.: Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasaridīs, Gyömbér; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Candreva, Kastanos; Tchaouna. A disp.: Costil, Salvati; Ferrari, Guccione, Pellegrino; Di Vico, Łęgowski, Sfait, Vignato; Boncori, Fusco, Simy. All.: Colantuono.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.