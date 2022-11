Milan-Fiorentina, i convocati di Italiano: tre gli assenti

Il club Fiorentina ha appena diramato la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio contro il Milan. Sono tre gli assenti per Vincenzo Italiano!

Tra ventiquattro ore il Milan e la Fiorentina si incontreranno a San Siro per sfidarsi nella quindicesima giornata di Serie A. Un match tosto per entrambe le formazioni, che vorrebbero chiudere la prima parte di stagione con tre punti pesanti. Già perché il campionato ripartirà poi a gennaio 2023, e sarebbe importante andare al riposo con una bella vittoria.

Soprattutto il Milan ha un forte bisogno di riscatto. Dopo il deludente pareggio contro la Cremonese, il Napoli ha avuto la possibilità di staccare nettamente i rossoneri in classifica. Con la vittoria odierna contro l’Udinese, gli azzurri sono volati a ben più undici sulle seconde classificate Milan e Lazio. Quella di domani sarà una gara cruciale per la squadra di Stefano Pioli, che dovrà tentare il tutto per tutto per non abbandonare in netto anticipo il sogno di ripetersi nello Scudetto.

Come sappiamo, l’indisponibile dell’ultimo giorno è Junior Messias, fermatosi a causa di un affaticamento all’adduttore. Il brasiliano non sarà dunque della squadra, sostituito assai probabilmente da Brahim Diaz sulla fascia destra. Ma andiamo alla Fiorentina. Il club viola ha appena diramato la sua lista di convocati.

Fiorentina, Zurkowski si aggiunge agli assenti

Come comunicato dal club Fiorentina, questa di seguito la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio a San Siro contro il Milan.

Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Maleh, Mandragora

Attaccanti: Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara

Gli assenti sono tre, indisponibilità tutte pesanti. Salteranno infatti il match Nico Gonzalez, Riccardo Sottil e Szymon Zurkowski.