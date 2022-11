Napoli-Udinese 3-2, il treno azzurro è inarrestabile: aumenta il divario

Il Napoli è un vero treno. Battuta anche l’Udinese al Maradona: gli azzurri chiudono al meglio prima della sosta! La classifica dice tutto…

Questo Napoli ha le sembianze di un treno inarrestabile. Anche oggi gli uomini di Spalletti non hanno mancato l’appuntamento con la vittoria. Si prospettava un match più complicato contro l’Udinese, ma gli azzurri hanno conquistato i tre punti con la solita stupefacente determinazione. Già il primo tempo è stato tutto un discesa per il Napoli, che ha chiuso all’intervallo con il risultato di 2-0.

In gol il solito Victor Osimhen, sempre più capocannoniere, e Piotr Zielinski. Il secondo tempo è cominciato alla stesso modo del primo: azzurri dilaganti e 3-0 di Elmas. Da sottolineare il fatto che il macedone non sta assolutamente facendo rimpiangere l’infortunato Kvaratskhelia!

L’Udinese di mister Sottil ha tentato la risalita, compiendo quasi il miracolo. In tre minuti i friulani hanno accorciato le distanze prima con Nestorovski, poi con Samardzic. Il finale è stato parecchio concitato, pieno di emozioni, ma i bianconeri non riusciti a trovare il pareggio. Il Napoli va a riposo per la lunga sosta con la pancia piena: undici vittorie consecutive, come adesso sono undici i punti di vantaggio su Milan e Lazio.

Ci sarà da correre, ci sarà da sudare per insidiare questo Napoli super! Di seguito la nuova classifica: