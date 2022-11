Maignan quasi pronto, il messaggio scalda i tifosi: “Sto tornando” – VIDEO

Il video di Mike Maignan fa già impazzire moltissimi tifosi rossoneri, che non vedono l’ora di ritrovare il numero 16 tra i pali.

L’anno scorso fu un intervento obbligatorio al polso, quest’anno una lesione muscolare. Mike Maignan in autunno appare molto sfortunato da quando gioca con il Milan.

Il numero uno francese salterà di fatto i Mondiali: non è stato convocato dal c.t. Didier Deschamps proprio per le sue condizioni atletiche non ancora ottimali.

Ma Magic Mike non si è perso d’animo e continua a lavorare per recuperare al meglio. Il portiere poco fa ha pubblicato un video che riguarda la sua ripresa ormai quasi completa, con un messaggio indirizzato ai tifosi del Milan: “Mattone dopo mattone, sto tornando!“

Un avviso finalmente positivo da parte di Maignan, che sicuramente sarà a disposizione di mister Pioli per inizio 2023, quando riprenderà il campionato dopo la lunga sosta. Inoltre sarà pronto per il mini-ritiro invernale di Dubai a dicembre.