Milan-Fiorentina, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Il Milan chiude il 2022 contro la Fiorentina a San Siro. Un match che i rossoneri non possono sbagliare. Ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming

Tredici novembre 2022, una data a suo modo storica per il calcio italiano che, da stasera, si fermerà per quasi due mesi per il Mondiale in Qatar.

Il Milan chiude il suo 2022 indimenticabile contro la Fiorentina a San Siro oggi alle 18. Una sfida che i rossoneri non possono permettersi di sbagliare per non perdere ulteriormente distanze dal Napoli capolista, reduce da 11 vittorie consecutive e sempre più padrone del campionato.

Per restare a -8 dai partenopei, Pioli recupera Theo Hernandez e Olivier Giroud e opta per altri cambi di formazione. In difesa, Thiaw potrebbe partire nuovamente titolare con Tomori al centro della difesa. In mediana Bennacer e Tonali mentre nel tridente d’attacco a supporto di Giroud, Diaz potrebbe essere spostato a destra per l’assenza di Messias con Krunic trequartista. Leao torna titolare a sinistra.

Stesso modulo per la Fiorentina con Italiano che si affida all’ex Bonaventura supportato da Kouame e Ikone con Jovic unica punta. Amrabat e Mandragora coppia di centrocampo con Martinez Quarta, Milenkovic, Dodo e Biraghi nei quattro di difesa davanti a Terracciano, quest’ultimo protagonista lo scorso maggio dell’assist “involontario” per Leao per l’1-0 che ha avvicinato il Milan allo Scudetto.

Milan-Fiorentina, dove vederla in streaming e in tv

Milan-Fiorentina di oggi alle 18 è un’esclusiva di DAZN che trasmetterà il match in streaming tramite l’applicazione, disponibile in abbonamento, per dispositivi mobili, smart tv, decoder Sky Q e Tim Vision, Apple Tv e console di gioco.

Non ci sarà la diretta televisiva su Sky. Tuttavia, chi ha sottoscritto l’opzione aggiuntiva a 5 euro in più al mese di Zona Dazn, può vedere Milan-Fiorentina sul canale 214 del decoder.

Su Sky, highlights subito disponibili al termine della partita su Sky Sport 24. In seconda serata, al termine del posticipo tra Juventus e Inter, si parlerà di Milan-Fiorentina anche su Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti.

Il Milan tornerà in campo in Serie A, mercoledì 4 gennaio contro la Salernitana in trasferta alle 12.30. La partita sarà trasmessa in simulcast su Sky e Dazn. Il 9 gennaio, posticipo domenicale contro la Roma, alle 20.45, esclusiva di Dazn.