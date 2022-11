ML – Infortunio Gabbia, out per Milan-Fiorentina: le condizioni del difensore

Assenze pesanti dell’ultimo minuto per Milan-Fiorentina. Un infortunio per parte a pochi istanti dal fischio di inizio!

In maniera sorprendente, apprendiamo che due giocatori salteranno Milan-Fiorentina. Due assenze dell’ultimo minuto, uno per squadra. Difatti, come appreso dalla nostra redazione, Matteo Gabbia non sarà a disposizione di mister Pioli neanche a gara in corso. Il difensore rossonero non è presente in panchina per un’infiammazione sovrarotulea. Di conseguenza, ci sarà soltanto Simon Kjaer nel caso in cui Stefano Pioli voglia cambiare qualcosa in difesa.

Tegola ben più pesante per la Fiorentina! Giacomo Bonaventura non sarà della partita. L’ex rossonero era stato schierato titolare da Italiano, ma si è fermato durante il riscaldamento pre-gara. Delusione e lacrime nel volto di Jack, costretto a dare forfait a pochi istanti dall’inizio della gara. Al suo posto Antonine Barak!