ML – Milan-Fiorentina, Pioli salta le interviste post-partita: il motivo

Saltano i commenti a caldo di Stefano Pioli nel post-partita di Milan-Fiorentina, ultima gara prima della lunga sosta Mondiale.

Il Milan ha chiuso l’annata 2022 con una vittoria. 3 punti meritati ma molto sofferti contro un’ottima Fiorentina, che portano i rossoneri al secondo posto in classifica.

Al termine della partita odierna, vinta 2-1 al fotofinish, Stefano Pioli ha scelto di non parlare ai microfoni delle emittenti televisive. Infatti a DAZN è comparso Paolo Maldini per commentare il match e le prossime tappe del Milan.

Come si evince da ambienti vicini alla squadra milanista, Pioli avrebbe autonomamente deciso di non parlare a fine partita, per motivi strettamente personali. Una scelta da rispettare, ma particolare visto che il Milan non tornerà in campo in gare ufficiali fino al 4 gennaio prossimo.

I futuri appuntamenti saranno nel ritiro invernale di Dubai, con un paio di amichevoli previste. Poi dopo le festività natalizie il Milan sarà di scena in casa della Salernitana.