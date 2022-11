“Puro istinto”: Tomori commenta il salvataggio miracoloso su Ikoné

Le parole di Fikayo Tomori al termine di Milan-Fiorentina, match in cui è stato particolarmente decisivo nella fase difensiva.

Fikayo Tomori, tra i migliori in campo questa sera, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Fiorentina 2-1. Match vinto anche grazie al suo grande salvataggio sulla linea sul punteggio di parità.

Quanto contava vincere questa sera? “Importante vincere prima della sosta, ora abbiamo il riposo. Andiamo dritti verso il prossimo anno”.

Sul salvataggio decisivo su Ikoné: “Istinto, solo istinto. La partita è stata lunga, secondo me meritavamo la vittoria perché non ci siamo mai fermati nel giocare, siamo felici per i tre punti”.

Sulla mancata convocazione ai Mondiali: “Ovviamente c’è delusione, volevo andare, è il sogno di ogni giocatore. Non andrò, va bene così e continuerò a lavorare. Spero che il prossimo anno potrà alzare il mio livello ed andare in Nazionale di nuovo. L’unica cosa che posso fare e giocare come oggi”.

Un messaggio del Milan agli altri? “Non vogliamo perdere punti, ogni partita vogliamo vincere. Siamo felici con i 3 punti, sappiamo che non dobbiamo mollare. Il campionato è lungo, continuiamo a spingere. Napoli sta facendo un campionato benissimo ma ci dobbiamo focalizzare solo su di noi”.