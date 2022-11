Ibrahimovic fa commuovere e ridere Ancelotti: “Non dirmi di prestarti soldi”

Ibrahimovic ha mandato un video-messaggio ad Ancelotti, ospite della trasmissione Che Tempo che fa su Rai 3: belle parole dello svedese.

Nell’ultima puntata di Che tempo che fa, noto programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3, c’è stato Carlo Ancelotti come ospite. È stata l’occasione per celebrare nuovamente i suoi grandi successi in ambito sportivo, ma non solo. Anche l’uomo che è l’attuale allenatore del Real Madrid.

A un certo punto si è parlato del fatto che quasi tutti i giocatori si sono trovati bene con lui. Grandi campioni lo hanno elogiato in questi anni e tra questi c’è Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan, che lo ha conosciuto durante il periodo insieme al PSG, gli ha inviato un bel video-messaggio:

Ciao Carlo mio, complimenti per tutto quello che hai fatto. Hai vinto veramente tutto, come allenatore sei il numero 1. Ho avuto la fortuna di averti come allenatore, ma anche tu hai avuto la fortuna di avermi come calciatore. La più grande fortuna è che ho conosciuto la persona Carlo Ancelotti e per me è più forte dell’allenatore che sei. Quello che stai facendo non è un segreto e meriti tutto. Ti voglio bene. Non dirmi più che non sei ricco e che ti devo prestare soldi, perché adesso stai più che bene. Carlo, ti voglio bene. Complimenti e un grande saluto.