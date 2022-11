Leao, il messaggio che rincuora i tifosi: ora il Milan spera – FOTO

Dopo Milan-Fiorentina è arrivato il messaggio social di Rafael Leao che sembra far ben sperare riguardo il suo futuro al Milan.

Il Milan ieri sera ha salutato il proprio pubblico con una vittoria. Sofferta, voluta, cercata, combattuta. Sintesi di un’annata particolarmente positiva e vincente.

Appuntamento ora al 4 gennaio, tra un mese e mezzo circa, quando ripartirà il campionato dopo la sosta per i Mondiali. Vetrina in cui diversi milanisti si metteranno in luce, tra questi anche Rafael Leao.

Il fuoriclasse del Milan ha gioito per un altro gol importante a San Siro. Ma su Leao è ancora ingombrante l’ombra di un difficile rinnovo e della scadenza a giugno 2024. Una questione annosa che il club spera di risolvere durante la pausa.

Leao, il post su Instagram è un assist per il rinnovo

Si sa quanto sia complicata la situazione contrattuale di Rafa Leao. Il Milan gli ha già proposto l’adeguamento fino a 5 milioni di euro circa, l’attaccante ed il suo entourage si sono spinti oltre i 7 milioni di richiesta.

Ma i segnali che arrivano da Leao sembrano positivi e quasi inconfutabili. Ieri a fine partita ha salutato i propri tifosi con il giro di campo, assieme al resto dei compagni. L’attaccante è apparso sereno, motivato, tutt’altro che un possibile addio.

Il post pubblicato su Instagram conferma le buone sensazioni. Leao ha messo in mostra la propria foto, con il premio MVP del mese di ottobre, ed una didascalia inequivocabile: “Ci vediamo presto” a cui ha allegato anche due cuori rossoneri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

Messaggi che sembrano chiamare il Milan a trattare seriamente per un rinnovo a lungo termine. L’affetto che Leao prova per il club e per i tifosi è enorme, dunque l’occasione di trovare l’accordo è concreta. C’è però poi la questione economica, elemento non da poco sul quale dovrà intervenire RedBird in prima persona.