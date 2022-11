Vranckx, l’elogio di Leao sui social: “Il lavoro” – FOTO

Sono arrivati tanti complimenti al rossonero dopo la prestazione in Milan-Fiorentina. Commento speciale sui social anche dal compagno!

Milan-Fiorentina non è stata sicuramente la miglior partita dei rossoneri della stagione. La vittoria è arrivata per fortuna, ma quanta fatica! La squadra di Stefano Pioli non è stata lucidissima, subendo molto spesso le sortite offensive dei rivali e rischiando qualcosa di troppo. Il primo tempo, soprattutto, è stato davvero pessimo sotto il punto di vista del possesso e della gestione della palla.

Nel secondo, i rossoneri si sono rianimati, complici anche i cambi di Stefano Pioli, e alla fine l’hanno vinta nei minuti di recupero. Poteva andare peggio, come affermato da Paolo Maldini a fine gara! Il pareggio avrebbe rappresentato una mezza sconfitta, e che come dare torto alla bandiera milanista!

Nella prestazione contro la Fiorentina, ha sicuramente spiccato la prova eccellente di Aster Vranckx. Pioli gli ha dato fiducia nel secondo tempo, mettendolo in campo al posto di Rade Krunic. Il belga arrivato dalla Bundesliga ha praticamente sbagliato nulla, ed è stato il grande artefice della vittoria. Già, perchè se è vero che il gol del 2-1 è arrivato su autorete di Nikola Milenkovic, è altrettanto vero che l’azione è partita da una giocata personale di Vranckx.

Un cross a campanile quello del classe 2002 rossonero, che ha dato prova di grande tecnica e sicurezza. Sono arrivati davvero tanti complimenti ad Aster!

Vranckx, conquista tutti: anche Leao!

Subito dopo la partita i tanti tifosi e appassionati si sono riversati sui social ad elogiare la prova e il talento di Aster Vranckx. Secondo molti, Pioli aveva perso del tempo continuandolo a tenere in panchina, dato che le sue qualità e il suo talento sono assolutamente evidenti. Vranckx è si un mediano di centrocampo, ma con delle caratteristiche importanti che gli permettono di essere utile sia in fase difensiva e di contenimento, che in fase offensiva e di costruzione.

Aster Vranckx vs Fiorentina (H) 15 min cameo. Quality & Energy.

GRANDE 🫡❤️🖤 @Vranckx40 pic.twitter.com/5Pqe1CMxtY — Milan Comps 🏆 (@CompsACM) November 14, 2022



A stupire maggiormente la sua padronanza del pallone, una tecnica davvero fine e importante! Come accennato, appassionati e critica sportiva hanno posto un punto esclamativo alla sua prestazione, ed è arrivato una particolare lode anche dal compagno Rafael Leao. Sembrerebbe, dai social, che i due abbiano stretto un bel rapporto. E la sottolineatura di Rafa alla prova di Aster in Milan-Fiorentina lo dimostra. Il portoghese ha infatti pubblicato una storia Instagram con la foto di un abbraccio tra lui e il belga, sopra la scritta “Il LAVORO“, e un cuore rosso a seguire.

Facilmente leggibile il commento di Leao, come a voler dire che il lavoro ripaga sempre e comunque. E’ bello quando i giocatori si stimano, supportano ed elogiano a vicenda, a sottolineare la forza della squadra che nasce innanzitutto dal gruppo!