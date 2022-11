Giudice Sportivo, che stangata a Mourinho: salta il Milan

Il Giudice Sportivo si è oggi espresso sui referti arbitrali dell’ultima giornata di Serie A. E’ andata male a Josè Mourinho!

L’ultima giornata di Serie A, che ha chiuso di fatto la prima parte di stagione, è stata parecchio controversa e discussa. Dalle tante polemiche per Milan-Fiorentina, sino alla lite in campo tra Mourinho e l’arbitro Rapuano che ha portato all’espulsione del tecnico. Oggi, il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni in conseguenza ai provvedimenti dei fischietti in campo. E a proposito dell’allenatore della Roma, gli è stata inflitta una punizione tosta.

Sono infatti due le giornate di squalifica che dovrà scontare José Mourinho in seguito al cartellino rosso rimediato nell’ultima partita contro il Torino. Nello specifico, la punizione è stata presa “per avere, al 44° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’Arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo”.

Due giornate di squalifica stanno a significare niente Milan per Mourinho. Difatti, al ritorno dalla sosta, i rossoneri incontreranno prima la Salernitana il 4 gennaio e poi la Roma l’8 gennaio. Non ci sarà dunque l’allenatore portoghese in panchina, costretto a scontare la seconda e ultima giornata di squalifica.

E a proposito di Salernitana-Milan, ci sarà un’assenza eccellente anche in casa granata. Salterà il match del 4 gennaio Antonio Candreva. Il Giudice Sportivo ha confermato la giornata di squalifica dopo la doppia ammonizione rimediata nell’ultima di campionato contro il Monza.