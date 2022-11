Milan, altra amichevole di lusso a dicembre: data e avversario

Come riportato da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, il Milan affronterà un’altra prestigiosa amichevole a dicembre. Tutti i dettagli…

Ufficializzata la partecipazione alla Dubai Super Cup, che vedrà il Milan sfidare avversarie di estremo livello come Arsenal e Liverpool, giunge notizia di un’altra amichevole in programma per i rossoneri. A riportare la notizia è Carlo Pellegatti in un suo video Youtube. Il giornalista di fede rossonera ha fatto sapere che proprio a fine anno la squadra di Stefano Pioli affronterà un’avversaria di assoluto rispetto, un’olandese.

Si tratta nello specifico del PSV Eindhoven di Ruud van Nistelrooij. La gara è stata programmata per il 30 dicembre, praticamente allo scadere del 2022. Parliamo di un altro match dal grande sapore europeo, e che sarà di grande stimolo per i giocatori del Milan ma anche per i tanti tifosi. Non vi è ancora alcuna ufficialità dell’evento, possiamo al momento basarci sulle notizie riportate da Carlo Pellegatti.

Ricapitolando: il Milan affronterà il 13 dicembre l’Arsenal e il 16 dicembre il Liverpool nella prestigiosa Dubai Super Cup. Poi il 30 dicembre spazio al match contro il PSV Eindhoven. La cornice sarà proprio la casa del club olandese, il Philips Stadion.