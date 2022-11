Milan, a Dubai amichevoli con due big inglesi: ora è ufficiale

Il Milan affronterà in amichevole due avversarie prestigiose durante la pausa Mondiale: poco fa è stato fatto un annuncio ufficiale.

La prima parte di campionato è conclusa e adesso c’è la sosta per il Mondiale. Il Milan ha già comunicato che dall’11 al 20 dicembre andrà a Dubai per allenarsi e disputare alcune amichevoli.

Il lavoro negli Emirati Arabi Uniti sarà molto importante in vista della seconda metà di stagione. La squadra di Stefano Pioli ha avuto qualche difficoltà in Serie A e si ritrova a 8 punti dal Napoli, leader della classifica. Per rimontare e vincere lo Scudetto serve un salto di qualità. Inoltre, ci saranno anche gli ottavi di Champions League contro il Tottenham da disputare. L’obiettivo è quello di passare il turno.

Il Milan a Dubai avrà l’occasione di affrontare due squadre di Premier League già durante il ritiro a Dubai. Infatti, è stata ufficializzata l’amichevole contro l‘Arsenal per martedì 13 dicembre e quella contro il Liverpool per venerdì 16 dicembre. Le partite si svolgeranno nell’ambito della Dubai Super Cup, a cui prenderà parte pure il Lione. Le partite si disputeranno tutte all’Al Maktoum Stadium.

Mark your calendars 🗓️

The #DubaiSuperCup will take place from the 8th of December till the 16th with @LFC, @Arsenal, @OL_English, and @acmilan all taking part 🔥

Find out more by visiting https://t.co/B7nLGRL0FR 🔗 pic.twitter.com/UMuwvmatRj

— Dubai Super Cup (@dubaisupercup) November 15, 2022