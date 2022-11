Calciomercato Milan, colpo dal Lione: arriva a parametro zero

Dalla Francia arriva un’indiscrezione molto interessante sul calciomercato del Milan: la dirigenza ha messo nel mirino un talento del Lione.

Il club rossonero è sempre molto attento ai giocatori talentuosi che militano in Ligue 1, un campionato dal quale sono arrivati più rinforzi in questi anni. C’è spesso un occhio di riguardo per la Francia, dove a volte ci sono interessanti occasioni a prezzi non esagerati.

Tra le occasioni del 2023 c’è sicuramente Houssem Aouar, 24enne centrocampista del Lione. Il suo contratto scade nel prossimo giugno, pertanto c’è la possibilità di comprare il suo cartellino per pochi soldi a gennaio oppure di attendere per un tesseramento a parametro zero.

Già nella scorsa estate c’erano state voci e trattative per la sua partenza, però poi non si è concretizzato nulla. Anche il Milan sta monitorando il calciatore della squadra di Laurent Blanc. Ha vissuto una prima parte di stagione travagliata da panchine e problemi fisici, poi con l’arrivo del nuovo allenatore ha ritrovato spazio.

Calciomercato Milan, affare Aouar nel 2023?

In Francia i colleghi di Footmercato.net scrivono che il Milan è particolarmente attento ad Aouar e sta pensando seriamente al suo ingaggio. Dopo Pierre Kalulu, la dirigenza rossonera potrebbe fare un altro colpo a zero dal Lione. Tocca a Paolo Maldini e Frederic Massara decidere se farsi avanti concretamente. La fonte riferisce che dei movimenti ci sono stati, però presto si dovrà capire se ci sarà la reale intenzione di andare fino in fondo.

Per la carriera di Aouar il passaggio al Milan sarebbe un ottimo step. Il club è in costante crescita in questi anni e con un allenatore come Stefano Pioli tanti calciatori vengono valorizzati. Nel centrocampo rossonero potrebbe ritagliarsi il suo spazio come alternativa ai titolarissimi Ismael Bennacer e Sandro Tonali.

Oltre al Diavolo, ci sono anche altre società particolarmente interessate al francese: Napoli, Betis, Siviglia e Real Sociedad. Da non dimenticare neanche la Premier League come possibile destinazione. Vedremo se ci sarà qualche mossa già in ottica gennaio oppure se Aouar lascerà Lione solo a parametro zero in estate.