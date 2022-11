Calciomercato Milan, nome a sorpresa per il centrocampo: ritorna in Italia!

Il Milan starebbe pensando ad un rinforzo in mediana a sorpresa, già piuttosto noto nel calcio italiano per le vecchie frequentazioni.

Il reparto di centrocampo del Milan attuale è sicuramente ben composto. Sia per la presenza di calciatori titolari, che rappresentano grandi certezze, sia per le ottime alternative a disposizione di mister Pioli.

Difficilmente dunque i rossoneri faranno investimenti faraonici in mezzo al campo, soprattutto se come sembra Ismael Bennacer dovesse a breve rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024.

Nonostante ciò si vocifera del possibile approdo di una buona alternativa in mediana all’algerino. Il Milan potrebbe tornare alla carica per un regista già accostato in passato.

Torreira torna in Serie A: rispunta l’ipotesi Milan

Lucas Torreira è stato di nuovo accostato al Milan. L’uruguayano, oggi in forza al Galatasaray, è pronto a ripiombare nella Serie A italiana, dopo aver dimostrato molto con le maglie di Sampdoria e Fiorentina.

Il metronomo sudamericano, secondo TMW.com, potrebbe tentare una terza avventura italiana dopo essersi rimesso in mostra in Turchia. Al Milan il calciatore piace e sarebbe un ideale vice-Bennacer per la prossima stagione.

Si parla di una valutazione di 15 milioni di euro per Torreira. Tra l’altro il Milan ed il Galatasaray potrebbero imbastire una maxi-operazione comprensiva del cartellino di Ballo-Touré, terzino sinistro nel mirino dei turchi.

Se ne parlerà a 2023 inoltrato. I tifosi rossoneri devono molto a Torreira: il suo gol in Inter-Fiorentina 1-1 dello scorso campionato ha frenato la corsa dei rivali nerazzurri, spalancando la strada alla rimonta del Milan per lo Scudetto.