Milan, Cardinale in Australia: la sorpresa sull’auto è inaspettata – FOTO

Il numero di RedBird è stato colto alla sprovvista mentre era a Sidney per lavoro: il Milan lo ha raggiunto anche lì

Il Milan è in tutto il mondo e questo sicuramente lo ha già imparato anche Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird ha infatti avuto una sorpresa mentre si trovava in Australia per impegni di lavoro.

Il nuovo proprietario rossonero era infatti a Sidney per affari che non riguardavano il Milan e davanti a un hotel della città si è trovato di fronte qualcosa che sicuramente non avrebbe mai immaginato di vedere proprio lì. Quello che è apparso davanti ai suoi occhi era un suv che sulla portiera anteriore destra aveva uno scudetto marchiato AC Milan e accanto il logo della Curva Sud.

Sopra all’immagine recava poi la scritta “Campioni d’Italia”. Ovviamente Cardinale ne ha approfittato per farsi una foto ed immortalarsi vicino al veicolo. Oggi quindi ha avuto l’occasione di vedere con i propri occhi la testimonianza del respiro internazionale di un brand come quello del Milan, famoso e amato davvero in tutto il mondo. Ecco qui lo scatto del nuovo patron con l’auto di fede rossonera: