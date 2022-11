Milan, lunedì si è operato: già pronto per Pioli

Il giocatore si è sottoposto ad intervento nella giornata di lunedì, ora è pronto per le vacanze prima di aggregarsi al gruppo per preparare il nuovo anno

E’ durato meno di un minuto l’intervento a cui si è sottoposto il calciatore del Milan, protagonista in maglia rossonera nelle ultime partite.

Come racconta stamani La Gazzetta dello Sport, Ciprian Tatarysanu, prima di volare alle Maldive per le vacanze, si è sottoposto ad un’operazione agli occhi per correggere l’astigmatismo misto elevato di cui soffriva.

L’operazione si è svolta lunedì a Milano ed è stata eseguita dal dottor Angelo Appiotti, con la tecnica Femtolasik cusotm PSP, ed è perfettamente riuscita. Il portiere, se fosse servito, avrebbe potuto giocare anche oggi ma lo stop per i Mondiali, lo farà tornare, come gli altri, solamente a gennaio.

La prossima partita sarà quella di Salerno, in programma il 4, alle ore 12.30. In quella occasione l’estremo difensore rumeno dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina, lasciando il posto a Mike Maignan.

Milan, il futuro di Tatarusanu in bilico

Tatarusanu si è giocato le sue carte, in questo ultimo periodo, prendendo il posto del francese. Non sempre è risultato all’altezza e il contratto in scadenza nel 2023 impone delle riflessioni. Stefano Pioli, nel corso dell’ultima conferenza stampa, ha parlato bene del suo portiere ma tutto lascia pensare che al termine della stagione le parti dovrebbero separarsi. Il Milan appare sempre più intenzionato a puntare su un secondo italiano, come Sportiello o Terracciano, per il ruolo di vice Maignan