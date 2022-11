Milan, sorpresa in attacco: il ‘Neymar di Norvegia’ sul taccuino

I rossoneri continuano a guardare in Belgio. L’ultima idea porta ancora una volta a Brugge: dopo Charles De Ketelaere, c’è un nuovo talento sul taccuino

Occhi puntati ancora una volta in casa Club Brugge. La squadra belga è riuscita a stupire tutti, superando la fase a gironi e qualificandosi agli ottavi di finale di Champions League.

Dopo la partenza di Charles De Ketelaere, sbarcato a Milano per 32 milioni di euro più 3 di bonus, il Brugge è rimasto competitivo, mettendo in mostra altri giovani calciatori. La politica della squadra non è chiaramente cambiata. Il prossimo, verosimilmente, ad essere ceduto sarà Noa Lang.

L’olandese è da tempo sul taccuino del Diavolo ma in estate sono state fatte altre scelte. L’osservato speciale, adesso, però, sembra essere un altro. La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, suggerisce come i rossoneri possano essere interessati ad Antonio Nusa.

Milan, sulle tracce di Nusa

Si tratta di un calciatore classe 2005, che viene chiamato il ‘Neymar di Norvegia’. Un soprannome davvero impegnativo per un calciatore che sta muovendo i primi passi tra i grandi. In Champions League, ad esempio, il 17enne ha collezionato tre presenze, per un totale di 38 minuti, riuscendo a trovare anche il gol, contro il Porto.

Nei piani del Brugge non c’è quello di cedere subito il giovanissimo calciatore ma di farlo crescere. Il contratto è in scadenza il 30 giugno 2025 e c’è dunque tempo per vedere lievitare il suo prezzo. Chissà che il Milan non decida di muoversi in anticipo, acquistandolo e lasciando il giocatore almeno un anno in Belgio. Il rischio, per i rossoneri, come per tutte le italiane, è che aspettando poi diventi troppo tardi, con costi non più accessibili.