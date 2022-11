Calciomercato Milan, agente in sede: un colpo a sorpresa a gennaio

Arrivano conferme italiane in merito al possibile acquisto del calciatore: può arrivare a Milano già durante la sessione invernale di calciomercato

Gli agenti sono stati in sede. E’ molto probabile che le parti abbiano affrontato il discorso. La notizia del Milan sulle tracce del centrocampista, trova conferme anche sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Si tratta di una vera e propria opportunità di calciomercato: il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero pensando a lui per rafforzare la squadra di Stefano Pioli. Non è certo un nome nuovo, ma Houssem Aouar è un calciatore che scalda i tifosi.

Non è la prima volta che il 24enne francese viene accostato ai rossoneri. Il Milan sembrerebbe, dunque, disposto a far sul serio, per bruciare la concorrenza di squadre importanti come Juve e Roma, da tempo sulle sue tracce.

Calciomercato Milan, Aouar fin da subito

Aouar potrebbe sbarcare in Italia già a gennaio. Il Lione d’altronde non può tirare troppo la corda se vuole incassare qualcosa dalla sua partenza. Il Milan conosce molto bene i suoi agenti, essendo gli stessi di Sergino Dest e Pierre Kalulu. Per il francese ci sono state delle discussioni recenti per il rinnovo di contratto ed è molto probabile che si sia affrontato anche il discorso Aouar.

Il classe 1998, nonostante la giovanissima età, ha già maturato una grande esperienza con la maglia del Lione e può ricoprire diversi ruoli della mediana. Il francese, che al Milan troverebbe una vera e propria colonia di connazionali, rappresenterebbe davvero un colpo importante.