Ibrahimovic, il ritiro non è vicino: il messaggio a Maldini e Massara – VIDEO

Ibrahimovic è stato premiato per la sua carriera e ha mandato un messaggio a Maldini e Massara sul suo futuro: lo svedese è molto determinato.

Non solo Paolo Maldini e Frederic Massara, anche Zlatan Ibrahimovic è stato premiato nell’ambito del Globe Soccer 2022. Ha ricevuto il Player Career Award, un riconoscimento per la sua longeva e vincente carriera.

Salito sul palco dell’evento svoltosi a Dubai, l’attaccante svedese ha lanciato un messaggio molto chiaro alla dirigenza del Milan: “Paolo e Ricky, la mia carriera non è finita. Ho ancora della strada da fare, rilassatevi”.

Ibrahimovic ha grande voglia di aiutare il Milan

Ibrahimovic conferma la sua grande voglia di tornare a giocare e di aiutare i compagni a vincere un altro Scudetto. L’obiettivo è quello di essere a disposizione di Stefano Pioli per il ritiro a Dubai in programma a dicembre, così da prepararsi al ritorno in campo nel 2023. Finora sta procedendo bene il processo di recupero dall’operazione al ginocchio sinistro effettuata alla fine della scorsa stagione.

Zlatan ha anche aggiunto altre considerazioni dopo aver ricevuto il Player Career Award: “La passione è quella che ti manda avanti. Ho 41 anni e senza passione non potrei sopravvivere. Tutto va veloce, io devo lavorare sempre più duro, allenarmi e recuperare. Quando perdi la passione, perdi anche la disciplina. Mi ispiro a Mohamed Alì, ma se dovessi scegliere un giocatore come modello indico Ronaldo il Fenomeno, lui mi ha fatto appassionare al calcio”.