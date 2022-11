Milan, amichevole in Olanda: data, orario e avversario

Il club rossonero ufficializza un altro match per la preparazione della seconda parte di stagione: si gioca poco prima della ripresa

Il Milan ha messo in programma un altro impegno nel calendario durante questa lunga pausa per i Mondiali 2022 in Qatar. Oltre alla Dubai Super Cup i rossoneri saranno impegnati un’altra amichevole per prepararsi alla ripesa del campionato, in programma il 4 gennaio contro la Salernitana.

La notizia è stata ufficializzata direttamente sul sito ufficiale del club. La squadra di Pioli giocherà quindi un’amichevole il 30 dicembre e lo farà contro gli olandesi del Psv Eindhoven. Il match è in programma al Philips Stadion di Eindhoven alle ore 18:15 e si aggiunge alle tre sfide della Dubai Super Cup, dove il Diavolo se la vedrà con Arsenal e Liverpool, contro le quali giocherà rispettivamente il 13 e il 16 dicembre.

Un’altra sfida internazionale quindi, a soli sei giorni dalla ripresa del campionato, che servirà per riattivare subito i rossoneri e riportare il focus sulla seconda parte di stagione, nella quale il Milan dovrà dare l’assalto alla vetta e provare ad accorciare sul Napoli, oltre ad affrontare il Tottenham di Antonio Conte in Europa.

I precedenti far Milan e Psv Eindhoven sono 8 e si sono disputati tutti in Champions League. In 4 occasioni ha vinto il Diavolo, poi 2 pareggi e 2 vittorie degli olandesi. L’ultimo testa a testa è stato molto positivo per il Milan, che eliminò i biancorossi al playoff di Champions grazie al 3-0 a San Siro nel match di ritorno, con la doppietta di Kevin Prince Boateng e il gol di Mario Balotelli.