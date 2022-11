Milan, la squadra si rafforza: il doppio colpo di Cardinale

Gerry Cardinale vuole far crescere il suo Milan ed è pronto ad inserire in organico chi può dargli una mano importante. Ecco di chi si tratta

Mentre i giocatori di Stefano Pioli torneranno ad allenarsi solamene a dicembre, a Casa Milan si continua a lavorare. Lo stanno facendo Paolo Maldini e Frederic Massara, alle prese con le trattative per i rinnovi di Ismael Bennacer e Rafael Leao ma non solo.

Anche Gerry Cardinale si sta muovendo per rafforzare l’organico, per rendere il Milan ancora più competitivo, dentro e fuori dal campo. Una decisione importante, che traccia il cammino dei rossoneri, in realtà è stata già presa. L’addio di Ivan Gazidis, che si materializzerà il prossimo 5 dicembre, è ormai cosa fatta, con Giorgio Furlani che ne raccoglierà l’eredità.

Milan, Cardinale non si ferma: due innesti in struttura

Ma il numero uno di RedBird si circonderà di altri personaggi di spessore per dare una mano ulteriore alla struttura operativa. Come conferma, Tuttosport, in edicola stamani, sono pronti ad arrivare due manager importanti: si tratta – si legge – di Tania Moreno, stratega del marketing applicato allo sport, e vicepresidente degli Arizona Coyotes della Nhl, e di Mark Dowley, braccio destro di Cardinale, che si occuperà da vicino degli sponsor.

Un uomo indispensabile, che non dovrà far rimpiangere Gazidis. Il passato è dalla sua parte, con collaborazioni davvero importanti, con Nba, Premier League e Mlb. Il Milan dunque continua a guardare al futuro e mette a segno un doppio colpo, fuori dal campo, per continuare a vincere.