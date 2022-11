Sky – Infortunio Tonali, decisione presa: le ultime da Coverciano

Le ultimissime notizie sulle condizioni di Sandro Tonali, il centrocampista del Milan infortunatosi ieri sera in Nazionale.

Tanto spavento ieri sera per Sandro Tonali e per tutti i tifosi italiani. Il centrocampista del Milan è dovuto uscire in barella nel primo tempo dell’amichevole Albania-Italia.

Il calciatore, schierato da titolare da Roberto Mancini, è caduto malamente sul terreno di gioco dopo un contrasto aereo. Forte botta a spalla e testa per il numero 8 rossonero, che è subito stato trasportato in ospedale a Tirana per accertamenti.

Fortunatamente questa mattina Tonali ha pubblicato un confortante “Sto bene” sui social, allontanando la preoccupazione per le sue condizioni. Ma la Nazionale ha preso una decisione last-minute.

Tonali lascerà il ritiro azzurro. Come riferito dall’emittente Sky Sport, il calciatore del Milan per precauzione verrà rispedito a casa dopo il doloroso contrasto di ieri che ha rischiato di compromettere soprattutto la spalla destra.

Nonostante le sue condizioni siano buone, Tonali salterà per decisione dello staff medico italiano, l’amichevole di domenica sera a Vienna contro l’Austria. Lo si rivedrà in campo dunque solo nel ritiro di Dubai del Milan previsto per dicembre.