Ziyech, gol prodezza in Marocco-Georgia: tifosi sbalorditi – VIDEO

Gol stupefacente di Hakim Ziyech nell’amichevole contro la Georgia! Questo giocatore ha ancora tanto da dare al calcio!

Sappiamo bene quanto Hakim Ziyech rappresenti il sogno di mercato di tutti i tifosi rossoneri! Il talentoso marocchino è ormai in uscita dal Chelsea, un vero e proprio esubero della rosa di Graham Potter. E ormai da diversi stagioni! Paolo Maldini e Frederic Massara lo monitorano con grande attenzione da due anni, convinti che può essere il giocatore giusto per segnare un upgrade nella squadra di Stefano Pioli.

Si dice che gennaio sarà la finestra giusta per portare Ziyech a Milano, dopo che in estate la trattativa non è andata in porto. Il marocchino sarebbe perfetto per le idee tattiche di Stefano Pioli. Un esterno per il tridente della trequarti perfetto per destreggiarsi sulla destra. Pare che adesso il costo del cartellino di Hakim sia crollato. Basterebbero 15-20 milioni di euro per prelevarlo dal Chelsea, ma è chiaro che il Mondiale di mezzo potrà giocare un importante ruolo in tale senso.

Ziyech è stato reclutato da Hoalid Regragui per disputare l’importante competizione, e potrà sfruttarla come vetrina per dimostrare di che pasta è fatto, e quanto tempo ha perso in panchina a Londra. Diciamo che il suo gol di oggi, nell’amichevole pre-Mondiale, segna un inizio assolutamente positivo!

Ziyech, il gol è meraviglioso!

Nell’amichevole disputata oggi tra Marocco e Georgia, Hakim Ziyech ha fatto faville! Il successo netto per 3-0 ha visto grande protagonista il fantasista marocchino, che ha anche segnato un gol. Ma non un gol qualunque! Ziyech ha compiuto un vero e proprio capolavoro calcistico. Il suo 2-0 è stato un missile dalla metà campo, un campanile a bomba che ha letteralmente sorpreso il portiere avversario.

Il video della rete sta già facendo il giro di tutto il mondo attraverso i social. Ziyech c’è, ed è pronto a dimostrare di meritare il meglio. Godiamoci la sua strepitosa prodezza: