Calciomercato Milan, grande colpo in Serie A: Maldini ha deciso

In Spagna danno il Milan molto interessato all’ingaggio di un giovane talento italiano: si tratterebbe davvero di un grande colpo per la squadra di Pioli.

I tifosi rossoneri sognano in grande per il futuro. Vogliono altri trofei e sperano anche in qualche acquisto di alto spessore. Il budget ristretto non ha permesso finora alla dirigenza di prendere tutti gli obiettivi di mercato, ma ci sono buone prospettive di crescita economica. Il margine di investimento è destinato ad aumentare.

Una delle esigenze di Stefano Pioli è l’ingaggio di un nuovo esterno destro offensivo. Anche se c’è stima e rispetto per Junior Messias e Alexis Saelemaekers, con i quali il Milan ha vinto l’ultimo Scudetto, è evidente che in quel ruolo serva un calciatore capace di incidere maggiormente in termini di assist e gol. Paolo Maldini e Frederic Massara ci lavoreranno per la prossima sessione estiva del calciomercato. Difficile pensare a un colpo già a gennaio 2023.

Mercato Milan, rinforzo dalla Roma? In Spagna sono “sicuri”

Il portale spagnolo Fichajes.net dà il Milan ancora fortemente interessato a Nicolò Zaniolo, un talento che piace molto alla dirigenza e a Pioli. Il suo contratto con la Roma scade a giugno 2024 e la trattativa per il rinnovo non è mai decollata finora.

La fonte riferisce che l’ex Inter è il grande colpo al quale il Milan pensa per la prossima estate. A Milano sono convinti che il 23enne toscano sia il rinforzo ideale per fare un salto di qualità nel reparto offensivo. Senza firma con la Roma, diventa un’occasione interessante e più società ci penseranno. Da tempo pure la Juventus lo ha messo nel mirino.

Zaniolo non sta disputando una stagione molto esaltante (2 gol e 3 assist in 14 partite), ma Josè Mourinho crede in lui e lo ha spesso schierato titolare. L’allenatore portoghese spera che la dirigenza trovi un accordo per il rinnovo, altrimenti la cessione diventerà inevitabile nel 2023. Milan, Juventus e altre squadre sono pronte a farsi avanti. Da capire quanti soldi chiederà la Roma per cedere il suo gioiello. Probabile che il prezzo venga fissato ad almeno 35-40 milioni di euro, ma è un discorso prematuro.