Calciomercato Milan, non solo Aouar: altro centrocampista a zero

Il Corriere dello Sport tira fuori un nome molto interessante per il mercato del Milan. Maldini e Massara monitorano la sua situazione!

In questi giorni sta circolando tanto la voce di un Milan fortemente interessato a Houssem Aouar del Lione. Il francese è un talento purissimo, con caratteristiche che farebbero comodo ad ogni squadra, figuriamoci ai rossoneri. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno monitorando concretamente la situazione del fantasista francese, attirati dalla grande possibilità di aggiudicarselo a parametro zero in estate.

Già, perchè il contratto di Aouar col Lione è in scadenza nel giugno 2023, e sono già tanti i club pronti all’assalto per aggiudicarselo. Il Milan, rappresentato da Maldini e Massara, appare al momento quello concretamente intenzionato a mettere le mani sul giocatore. Houssem in rossonero potrebbe svolgere diversi ruoli, dal mediano di centrocampo sino al trequartista. Le sue qualità sono soprattuto offensive, e in un certo qual senso il suo arrivo potrebbe essere collegato al futuro di Brahim Diaz.

A giugno sappiamo scadrà il contratto di prestito del folletto al Milan, e inevitabilmente dovranno essere fatte delle valutazioni, che probabilmente sono già in corso. Ma non c’è soltanto Aouar nella lista dei papabili di Maldini e Massara a prendere un posto nella trequarti del Milan. Occhi anche in Bundesliga!

Milan, altra occasione a zero: tanta concorrenza

Nel taccuino di Paolo Maldini è finito anche Daichi Kamada, talentoso trequartista dell’Eintracht Francoforte. A riportare la notizia è Il Corriere dello Sport, che sottolinea come anche il contratto del giapponese sia in scadenza a giugno 2023. Altra occasione a parametro zero dunque. Anche se la dirigenza milanista potrebbe tentare un assalto già a gennaio, per assicurarselo a prezzo di saldo e battere la concorrenza.

Sì, una folta concorrenza rappresentata da diversi club di Premier League e soprattutto dalla rivale Borussia Dortmund. Il club prussiano è fortemente interessato a Kamada, e potrebbe avere un margine di vantaggio sulle altre pretendenti data la presenza in Bundesliga, un campionato che il centrocampista giapponese conosce ormai bene. Come accennato, Daichi Kamada ha caratteristiche tecnico-tattiche simili a quello di Aouar.

Centrocampista, trequartista e anche secondo punta. Anche le sue qualità sono molto offensive. Il Milan, attualmente, è in fase di valutazione e sta osservando diversi profili che potrebbero convenire anche dal punto di vista economico. Vedremo alla fine se la scelta ricadrà su uno tra Kamada e Aouar.