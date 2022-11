“Donnarumma via dal Milan non per soldi”: l’agente irrita i milanisti

Pimenta, agente di Donnarumma, torna a parlare della decisione del portiere campano di lasciare il Milan per firmare con il PSG.

Il Milan e i suoi tifosi hanno ormai dimenticato Gianluigi Donnarumma, partito a parametro zero nell’estate 2021. Mike Maignan non lo ha fatto minimamente rimpiangere, anzi si è rivelato un portiere più forte del collega.

Ovviamente perdere gratis un elemento di valore è sempre una sconfitta, ma la dirigenza rossonera ha messo sul tavolo un’offerta economica importante e se l’è vista rifiutare. Così ha preferito puntare su un altro estremo difensore, lasciandolo libero di accasarsi al Paris Saint Germain. Il suo comportamento ha irritato non poco i milanisti, che gli hanno rivolto feroci critiche e anche insulti, ma ormai è una questione vecchia.

Calciomercato Milan, l’avvocato Pimenta commenta l’addio di Donnarumma

Rafaela Pimenta, avvocato a capo dell’agenzia che fu di Mino Raiola, è stata premiata a Dubai nell’ambito dei Globe Soccer Awards e ha avuto l’occasione di parlare anche di Donnarumma: “Al PSG – riporta La Gazzetta dello Sport – ha superato bene le difficoltà iniziali. La sua è stata una scelta sportiva per mettersi in discussione e accrescere le sue esperienze. Non è andato via dal Milan per motivi economici. Futuro? È tutto da scrivere, Gigio ha una carriera davanti”.

Pimenta ribadisce ciò che già lo stesso portiere aveva dichiarato, ovvero che la sua non è stata una scelta di carattere economico. In ogni caso, lasciare il Milan a parametro zero è stato un gesto di grande irriconoscenza verso un club che lo ha cresciuto, arricchito e tutelato. Che volesse provare un’altra avventura sportiva era legittimo, ma c’è sempre il modo giusto per andarsene. Il suo è stato assolutamente sbagliato.

Le nuove dichiarazioni provocano sicuramente una lieve irritazione nel mondo rossonero, però il capitolo è chiuso. Ora c’è Maignan a difendere la porta rossonera, si guarda avanti.