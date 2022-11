Interessa al Milan, il ds: “Non ho parlato ancora con nessuno”

Nonostante le voci, il dirigente del club ha smentito ogni discorso sul possibile obiettivo del club rossonero per il futuro

Questo stop dei campionati sarà utile alle società per risolvere alcune situazioni riguardanti i contratti dei calciatori e per iniziare ad intavolare i primi discorsi di mercato, visto che la sessione invernale non è poi così lontana.

Il Milan è soddisfatto in parte di quanto fatto vedere dai giocatori della rosa, visto che da qualche elemento ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto per quanto riguarda i nuovi arrivati. La società rossonera tiene quindi sempre d’occhio il mercato e i profili che interessano, con i quali ci si muove già da tempo sotto traccia.

A questo proposito, si vocifera da tempo di un possibile assalto a un giovane di ottime prospettive in Serie A, ovvero il difensore dello Spezia Jakub Kiwior. Il Diavolo starebbe valutando il suo profilo per le stagioni successive, ma a frenare ogni discorso ci ha pensato il direttore sportivo del club ligure, Eduardo Macia, che ha affermato: “Ho letto di Juventus, Milan e Inter interessate, ma per ora non abbiamo sentito nessuno”.

Una dichiarazione, riportata da ANSA, che lascia un po’ di dubbi, anche perché nei mesi scorsi si era parlato fortemente di contatti fra il club rossonero e i liguri per il difensore polacco in chiave futura. I rapporti fra le due società sono molto buoni e lo dimostra l’affare Daniel Maldini in estate, ma va detto che la richiesta dei bianconeri per il talento, stando sempre ai media, era abbastanza alta: 18 milioni di euro.