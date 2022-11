Milan, Pioli può sorridere: a disposizione prima del 2023!

Come riporta il quotidiano Tuttosport, tre rossoneri sono vicini al rientro. Fissata la data per il loro ritorno in campo!

Il Milan ha vissuto momenti tragici in questa prima parte di stagione, non tanto dal punto di vista dei risultati, quanto degli infortuni. Ottobre è stato un mese parecchio sfortunato in tal senso, con diversi rossoneri fermati da infortuni tutt’altro che leggeri. Basti pensare alle brutte battute d’arresto di Alexis Saelemaekers, Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Mike Maignan. Per non contare gli altri, per fortuna recuperati in tempi più celeri.

Ma sicuramente non è stato facile per il Milan affrontare gli ultimi importanti impegni senza giocatori fondamentali. Da considerare anche Ibrahimovic, con lo svedese fermo ai box però già prima dell’inizio della stagione. Per Zlatan il rientro in campo è previsto a gennaio inoltrato, ma non si hanno più dubbi sul fatto che il Diavolo potrà contare sul suo apporto per questa seconda parte di stagione.

Arrivano invece buone notizie sugli altri rossoneri infortunati. Il loro rientro è atteso a breve!

Mignan, Saelemaekers e Calabria, le ultime

Tuttosport fa una precisazione importante nella sua edizione odierna. Sappiamo bene che il mese di dicembre sarà ricco di amichevoli di lusso per il Milan di Stefano Pioli. Arsenal, Liverpool e PSV Eindhoven! Per le prime due, è molto difficile che il tecnico rossonero rischi i rientranti Mike Maignan, Alexis Saelemaekers e Davide Calabria.

Ma i tre milanisti ci saranno per l’ultimo friendly match dell’anno contro gli olandesi del PSV. La partita è in programma il 30 dicembre al Phlips Stadion di Eindhoven e Maignan, Saelemakers e Calabria saranno a disposizione dell’allenatore Pioli. Sono già tornati ad allenarsi a Milanello, soprattuto il portiere francese e il terzino italiano. I tifosi non vedono l’ora di rivederli in campo!