Milan, stabilita la data del rientro di Tonali

Nulla di grave per l’ex Brescia: adesso si conosce anche la data in cui il centrocampista rossonero farà ritorno a Milanello

Qualche giorno fa Sandro Tonali ha fatto spaventare tutti i tifosi del Milan durante l’amichevole della Nazionale italiana contro l’Albania a Tirana. Il centrocampista rossonero è saltato per colpire i pallone ed è atterrato male dando una brutta botta alla testa.

Si resa necessaria anche la barella per farlo uscire dal campo, il che ha aumentato la preoccupazione generale. Per fortuna alla fine non si è trattato di nulla di grave e lo stesso Tonali ci ha tenuto a rassicurare tutti sui social affermando che stava bene. Il classe 2000 ha comunque lasciato il ritiro azzurro e per lui è stato definitivo un tempo di riposo, soprattutto per sicurezza.

Pertanto Tonali non sarà presente per l’amichevole di domenica 20 novembre contro l’Austria, nella quale a questo punto non sarà presente nessun rossonero. Per lui sono previsti 15 giorni di riposo assoluto, nei quali l’ex Brescia potrà quindi finalmente godersi una meritata vacanza dopo le fatiche di questa prima parte di stagione.

Il suo rientro a Milanello è programmato per il 2 dicembre, lo stesso giorno in cui ricominceranno ad allenarsi tutti i componenti della squadra che non sono al Mondiale, per preparare la seconda importante parte di stagione del Diavolo. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport.