Calciomercato Milan, insidia Mourinho: “è stato offerto alla Roma”

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione del giocatore in scadenza di contratto. Il Milan ha una grande rivale nella corsa al talento!

In questi ultimi giorni ha creato un certo clamore la notizia dell’interesse del Milan per Houssem Aouar. Il calciatore francese è in scadenza di contratto (giugno 2023) e rappresenta dunque una clamorosa occasione di mercato. Tutti conoscono le qualità e le caratteristiche uniche di questo giocatore, che al Lione ha dimostrato tanto. Adesso, però, ha voglia di cambiare aria e provare nuove ambiziose esperienze.

In realtà, è assai probabile che Aouar abbia da tempo l’intenzione di trasferirsi in un altro club, ma il Lione ha sempre costruito altissimi muri con richieste economiche davvero spropositate. Ecco dunque che il giocatore si è forse trovato costretto a portate in scadenza il suo contratto, così da liberarsi senza particolari vincoli. Per i club interessati è ovviamente più stimolante sapere di potersi aggiudicare il francese a parametro zero.

La paura più grande per il Milan potrebbe essere quella di finire in un’asta d’ingaggio la prossima estate, quando le pretendenti saranno davvero tante. Per questo, l’intenzione potrebbe essere anche quella di provarci già a gennaio per Aouar, assicurarselo a prezzo di saldo e battere ogni concorrenza. Attenzione, però, perchè in questo senso il Milan ha una grande rivale.

Milan, rivale italiana per Aouar

Gira da tempo la notizia di un forte interesse per Houssem Aouar anche della Roma. A confermarlo è stamattina il Corriere dello Sport, che riporta di un José Mourinho assolutamente ammaliato dalle qualità del francese. Il club giallorosso sarebbe alla ricerca di un grande innesto per la sua mediana, e Aouar avrebbe l’identikit perfetto secondo l’allenatore portoghese.

Il Corriere dello Sport fa sapere che Aouar è stato già offerto alla Roma, e che la scorsa estate c’erano stati dei contatti tra il club giallorosso e l’entourage del giocatore francese. Non è mai facile duellare nelle trattative con i club italiani più forti, per questo Paolo Maldini e Frederic Massara, se davvero intenzionati a puntare sul giocatore, proveranno a muoversi in anticipo. La Roma per la mediana, il Milan probabilmente per la trequarti. Ricordiamo l’enorme duttilità di Aouar a muoversi in mezzo al campo, che lo rende un giocatore assai completo.

La sua prerogativa offensiva, però, è quella che lo pone come un calciatore speciale. Insomma, chi se lo assicura potrebbe fare un vero affare, sotto il punto di vista tecnico e tattico. Staremo a vedere come si evolverà la situazione!