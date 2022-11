Calciomercato Milan, occhi sul terzino del futuro: lo manda Ronaldo

Il Milan sta sondando il terreno per un giovanissimo difensore laterale, che può diventare l’erede del capitano Davide Calabria.

In questi ultimi anni, sotto la gestione di Paolo Maldini in area tecnica, il Milan si è dimostrato uno dei club migliori nel reperire ed acquistare giovani promesse dal futuro stellare.

Lo dimostrano gli approdi negli ultimi tempi di giocatori semi-sconosciuti, come il francese Kalulu, il belga Saelemaekers o il serbo Lazetic, tutti capaci di dare subito una sterzata alle proprie carriere in Italia.

In queste ore si parla di un ennesimo possibile colpo giovane per il Milan che verrà. Occhi dei rossoneri puntati su un talento spagnolo, un terzino che avrebbe tutte le carte in regola per sfondare a breve.

Milan in corsa per Ivan Fresneda: piace anche a Inter e Juventus

Secondo quanto riportato dal portale iberico Relevo, il Milan ha messo gli occhi su Ivan Fresneda. Si tratta di un terzino destro classe 2004, spagnolo doc, che si sta mettendo in mostra nel Real Valladolid.

La società gestita da Ronaldo (Il Fenomeno) sta coltivando il talento di Fresneda. Il 18enne infatti è stato da qualche mese già promosso in prima squadra, avendo già collezionato 6 presenze in Liga e togliendo spazio ad alcuni suoi compagni di reparto ben più esperti.

Un ottimo prospetto, un possibile erede per Davide Calabria sulla corsia destra. Fresneda fa gola anche ad altri club italiani, come Inter e Juventus. Addirittura si pensa che Ronaldo possa consigliargli un futuro in nerazzurro, visti i trascorsi nel club milanese durante la sua carriera scintillante da numero 9.

Titolare dell’Under 19 spagnola, Fresneda sta lavorando per bruciare le tappe. Non è da escludere che Luis Enrique, c.t. molto attento ai talenti iberici, possa chiamarlo immediatamente in Nazionale maggiore come fatto con l’allora 17enne Gavi.