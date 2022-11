Ibrahimovic sarà conduttore a Striscia la Notizia: tutti i dettagli

Altra nuova esperienza per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan sarà per una sera conduttore a Striscia la Notizia. Tutti i dettagli…

Zlatan Ibrahimovic ci ha ormai abituati alla sua versatilità nel mondo dello spettacolo. Lo svedese non è più soltanto un calciatore, ma un vero e proprio personaggio mediatico. Basti pensare alle celebri apparizioni sul palco di Sanremo nel 2021, che hanno divertito e incuriosito i tanti spettatori. Ma non soltanto. Ibrahimovic è anche attore, e la sua partecipazione al film Aster e Obelix ne è la prova più eclatante.

Ibrahimovic è tutto e può fare tutto, anche il conduttore televisivo. Già, e si ritroverà in questa veste proprio lunedì sera. Il 21 novembre alle ore 20.35 Zlatan sarà dietro il bancone di Striscia la Notizia a condurre il celebre programma satirico di Canale 5. Ci sarà da sbellicarsi dalle risate. A fianco a lui saranno presenti Sergio Friscia e Roberto Lipari, come informa il sito ufficiale di Striscia. Un appuntamento da segnare e non dimenticare!

Lunedì sera tutti sintonizzati su Canale 5 per assistere all’ennesimo travestimento di Zlatan Ibrahimovic. Vedremo come se la caverà da conduttore televisivo!