Milan, vuole la Serie A ma se lo contendono Real Madrid e Barcellona

I tifosi del Milan avevano iniziato a sperare dopo le sue dichiarazioni, ma al momento dalla Spagna le indicazioni sono altre

Ci si avvicina alla sessione di mercato di gennaio e le voci su eventuali trattative, in casa Milan e non solo, cominciano a tornare di moda. I rossoneri molto probabilmente interverranno per rinforzarsi, ma intanto lavorano anche per la prossima stagione.

L’obiettivo di affidare a Stefano Pioli qualche pedina già da subito c’è, anche perché alcuni elementi della rosa hanno leggermente deluso fino a questo momento. La possibilità e che si intervenga sulla trequarti, con Hakim Ziyech del Chelsea che rimane il profilo principale. Nel frattempo però la società ha l’obbligo di iniziare a lavorare anche per le prossime stagioni e, come si sa, per chiudere delle operazioni vantaggiose a giugno serve muoversi già da ora.

Il Diavolo è sempre a caccia di occasioni e in teoria ce ne è una che circola da qualche giorno. Parliamo del laterale difensivo del Bayern Monaco, Benjamin Pavard, che in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport aveva parlato bene della Serie A e aveva anche dichiarato che gli avrebbe fatto piacere giocare con Olivier Giroud, suo compagno già nella nazionale francese, con cui ora è impegnato nel Mondiale in Qatar.

Barcellona e Real Madrid su Pavard

Qualche giorno fa tra l’altro lo stesso Giroud ha postato una foto sull’aereo proprio con il terzino e i tifosi rossoneri hanno iniziato a sperare. Il calciatore potrebbe lasciare i bavaresi la prossima estate, anche se il suo contratto a scade a giugno 2024, tuttavia a spegnere gli entusiasmi ci pensa il quotidiano spagnolo Sport, che parla di altre squadre in vantaggio su di lui.

Secondo Sport per il classe 96 ci sarebbero in pole le due big della Liga, ovvero Barcellona e Real Madrid. I blaugrana cercano infatti un titolare di livello internazionale in quel ruolo, mentre i Blancos devono ringiovanire il reparto dal momento che Carvajal è a fine carriera. Sport parla addirittura di possibile operazione già a gennaio. Se il Milan fosse mai stato interessato a Pavard, sappia che la concorrenza è più che viva