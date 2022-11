Calciomercato Milan, colpo dall’Ajax: costa oltre 15 milioni

Milan e Juventus hanno messo gli occhi su un gioiello dell’Ajax: attenzione alle concorrenti in Premier League e Bundesliga.

Al Mondiale in Qatar ci saranno tantissimi osservatori pronti a valutare i giocatori in vista delle prossime sessioni del calciomercato. Non mancheranno quelli del Milan, ovviamente, sempre molto attenti soprattutto ai giovani talenti.

Sicuramente più di un’occhiata verrà data al girone H e non solo perché è presente il Portogallo di Rafael Leao. C’è anche il Ghana di Mohammed Kudus, attaccante dell’Ajax. Il 22enne nato ad Accra viene seguito dagli scout rossoneri da quando militava in Danimarca nel Nordjaelland. Gioca ad Amsterdam dall’estate 2020. Sta esplodendo in questa stagione: 10 gol e 2 assist in 21 presenze.

Mercato Milan, anche la Juventus vuole Kudus

Il Corriere dello Sport oggi scrive che anche la Juventus è particolarmente attenta a Kudus e lo seguirà con grande interesse al Mondiale in Qatar. Da non sottovalutare neppure Borussia Dortmund e Tottenham, altre due società che hanno messo nel mirino il giocatore e che potrebbero presentare delle offerte nel 2023.

Il quotidiano sportivo nazionale afferma che il cartellino dell’attaccante ghanese oggi costa circa 15 milioni di euro. Sicuramente tale valutazione è destinata a crescere, se il suo rendimento continuerà ad essere di alto livello. La vetrina del Mondiale è l’occasione per dimostrare ulteriormente quanto vale.

Serviranno molti più soldi per strappare Kudus all’Ajax, che ha investito 9 milioni nel 2020 e che gli ha fatto firmare un contratto fino a giugno 2025. Non sarà semplice assicurarsi il calciatore. Il Milan lo monitorerà in Qatar e anche al rientro ad Amsterdam. Si tratta di un profilo che potrebbe fare molto comodo a Stefano Pioli nella prossima stagione, quando i rossoneri potrebbero cambiare qualcosa nel reparto offensivo.