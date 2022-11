Calciomercato Milan, minaccia Atletico Madrid: un obiettivo a rischio

L’Atletico Madrid di Simeone si inserisce nella corsa per un giocatore che piace molto al Milan: non è semplice prevalere sui Colchoneros.

Nell’ultima finestra estiva del calciomercato il Milan ha fortemente cercato di prendere un difensore e alla fine ha ingaggiato Malick Thiaw. Finora poche presenze per il giovane tedesco, ma le prestazione sono state positive. Tanti tifosi lo vorrebbero vedere di più in campo.

L’ex Schalke 04 ci tiene a convincere Stefano Pioli e la dirigenza, che in vista della prossima stagione dovranno valutare se agire nuovamente sul reparto difensivo. Da capire come si evolveranno le condizioni fisiche di Simon Kjaer e che rendimento avrà Matteo Gabbia. Quest’ultimo potrebbe anche decidere di andare a giocare altrove per avere maggiore spazio, però finora il club rossonero ha voluto fortemente tenerlo in organico e gli ha dato fiducia.

Calciomercato Milan, attenzione all’Atletico Madrid

Uno dei profili che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno monitorando è Jakub Kiwior, classe 2000 che milita nello Spezia. Già nella scorsa stagione le prestazioni del polacco avevano attirato l’attenzione della dirigenza rossonera, che sta continuando a seguirlo con interesse anche in questa. Ma non è l’unica.

Secondo quanto riportato in Spagna da Fichajes.net, anche l’Atletico Madrid sta pensando a Kiwior per rinforzare la difesa. Diego Simeone vuole cambiare qualcosa nel reparto e tra i nomi nella lista c’è anche quello dell’ex centrale dello Zilina, impegnato al Mondiale in Qatar con la Polonia. La sua valutazione di mercato potrebbe salire se dovesse mettersi in luce anche nelle prossime settimane.