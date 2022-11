Milan, contatto tra Maldini e gli agenti: a giorni la risposta definitiva

Aggiornamenti importanti per una delle trattative che il Milan starebbe valutando in vista del prossimo futuro professionale.

In questi giorni si stanno intensificando le varie voci di mercato. Per il Milan, ma anche per altri top club internazionali, pronti a rinforzarsi come si deve nel 2023, tra gennaio e l’estate prossima.

Una delle ultime indiscrezioni giunte in casa rossonera riguarda un forte centrocampista, che potrebbe fare molto comodo ai piani di Stefano Pioli, che dovrebbe svincolarsi a giugno 2023.

Si tratta di Houssem Aouar, calciatore dell’Olympique Lione che è in scadenza di contratto e sempre più propenso a salutare la Francia. Il Milan viene indicato come una delle possibili destinazioni.

Gli agenti di Aouar in contatto con Maldini e Massara

Nei giorni scorsi si è parlato della Roma in vantaggio per Aouar, visto che il calciatore classe ’98 era stato già sondato e avvicinato dai giallorossi la scorsa estate, ma senza entrare nel vivo.

Ora però il Milan avrebbe fatto passi avanti, semplicemente per un motivo: gli intermediari che stanno curando il futuro del franco-algerino hanno provato in queste ore ad offrire ai rossoneri il suo cartellino da svincolato nel 2023.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono in contatto con l’agenzia Stellar Group, che sembra avere in pugno la procura di Aouar. A breve le parti si aggiorneranno, con gli agenti che dovrebbero mettere in chiaro le richieste contrattuali del centrocampista del Lione.

A quel punto Maldini ed il Milan daranno una risposta definitiva per questo possibile obiettivo di mercato. Aouar ha caratteristiche interessanti: è una mezzala offensiva che sa giocare sia davanti alla difesa, sia a ridosso delle punte. Un’alternativa a Brahim Diaz come trequartista, ma anche come rinforzo in mediana.