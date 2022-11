Salernitana, alla ripresa con il Milan senza il top: è squalificato

La squadra campana dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori alla ripresa del campionato contro la squadra di Pioli

Il campionato è in pausa già e questo è il primo week end in cui non si è giocato a causa del Mondiale in Qatar, che prende il via proprio oggi. La Serie A riprenderà mercoledì 4 gennaio con la 16esima giornata.

In questo turno il Milan sarà ospite della Salernitana all’Arechi, con il fischio d’inizio che avrà luogo alle 12:30. I rossoneri sperano per quella data di poter riavere a disposizione praticamente tutti (o quasi) gli elementi della rosa, a partire dal portiere Mike Maignan, che ha deciso di anticipare il rientro e vuole subito farsi trovare pronto.

Dall’altra parte invece la Salernitana non potrà fare nulla per uno dei suoi giocatori chiave di questa prima parte di campionato, che è stato squalificato. Parliamo di Antonio Candreva. Il centrocampista ex Lazio ed Inter infatti è stato espulso nell’ultima partita persa contro il Monza al Brainteo per una doppia ammonizione e non ci sarà contro il Diavolo.

Si tratta di una perdita importante per Davide Nicola, visto che il classe ’87 è stato sempre presente dall’inizio del campionato, collezionando anche 2 gol e un assist fino a questo momento. Il tecnico dei granata dovrebbe quindi puntare su Pasquale Mazzocchi a destra e su Domagoj Bradaric sulla sinistra.