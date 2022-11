Tatarusanu-Milan, decisione a sorpresa: il possibile scenario

Il futuro di Tatarusanu non è ancora scritto, il Milan potrebbe prendere una decisione “a sorpresa”: ne ha parlato Pellegatti.

Stefano Pioli ha in Mike Maignan il titolare indiscusso della porta, ma ci sono alcuni dubbi per quanto riguarda i suoi sostituti. Ciprian Tatarusanu si è reso protagonista di qualche incertezza e Antonio Mirante ha un’età avanzata.

Entrambi i portieri sono in scadenza di contratto a giugno 2023 e bisognerà vedere che scelte verranno fatte dalla dirigenza del Milan. Nelle ultime settimane è trapelato che è molto concreta la possibilità che i due lascino Milanello al termine della stagione, però è presto per sbilanciarsi in tal senso.

Calciomercato Milan, rinnovo Tatarusanu: possibile sorpresa

Carlo Pellegatti in un video pubblicato sul suo canale YouTube non ha escluso che Tatarusanu possa rinnovare con il Milan e rimanere come terzo portiere. Mirante andrebbe via e al suo posto potrebbe arrivare un altro estremo difensore italiano. Il nome più gettonato degli ultimi tempi è Marco Sportiello, in scadenza di contratto con l’Atalanta e che dunque può essere tesserato a parametro zero.

Il noto giornalista di fede rossonera ricorda che Sportiello ha come agente Giuseppe Riso, che tra i suoi assistiti ha alcuni giocatori di proprietà del Milan (Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, ad esempio) e dei buoni rapporti con la dirigenza. Potrebbe essere lui il prescelto per la prossima stagione. Una soluzione low cost utile anche per il discorso liste, trattandosi di un portiere cresciuto in un settore giovanile italiano.