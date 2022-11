Chi è Aouar: ruolo e caratteristiche del talento offerto al Milan

Conosciamo meglio Aouar, giocatore recentemente accostato al Milan: potrebbe essere un colpo low cost interessante per la squadra di Pioli.

Il Milan ha più volte pescato rinforzi in Francia in questi anni e anche per il futuro guarda con attenzione alla Ligue 1. Ci sono talenti a buon prezzo che possono essere molto utili.

Tra questi c’è Houssem Aouar, 24enne in forza al Lione che ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Si tratta senza dubbio di un’occasione di mercato molto interessante. Sulle tracce del giocatore ci sono anche la Roma e diverse società estere. Il suo attuale club spera ancora nel rinnovo, ma è molto probabile che si concretizzi un trasferimento, a gennaio oppure in estate a parametro zero.

Ruolo e caratteristiche tecniche di Aouar

Alto 1,75 metri, Aouar è un centrocampista che sa giocare sia in una mediana a tre che in una mediana a due. A volte è stato impiegato pure da trequartista, segnale della sua grande duttilità a livello tattico e anche delle sue abilità tecniche. Infatti, è un giocatore molto dotato tecnicamente. Gli piace dribblare, inserirsi in area avversaria e andare al tiro. Non gli manca la personalità. Sembrava una sorta di predestinato, ma la sua crescita si è un po’ arrestata. Ma il suo talento non si discute e ha ancora la possibilità di esplodere a grandi livelli.

In questi anni a Lione ha messo insieme 41 gol e 35 assist in 221 presenze totali, numeri che non si possono sottovalutare. Il Milan potrebbe essere l’ambiente giusto per fare il salto di qualità che tutti si attendono. Nella squadra di Pioli ci sono anche diversi calciatori di lingua francese che possono accelerare il suo inserimento e farlo sentire parte del gruppo in breve tempo.

Prezzo e agente di Aouar

Considerando che il suo contratto scade a giugno 2023, difficilmente il Lione potrà chiedere più di 10 milioni di euro per il suo cartellino. Anzi, il prezzo per la cessione sarà probabilmente inferiore a questa cifra. I rapporti tra il club francese e il Milan sono buoni. Due anni fa c’è stata l’operazione che ha portato il trasferimento di Lucas Paquetà in Francia.

A favorire l’eventuale affare possono essere anche i rapporti con la Stellar Sports, l’agenzia che cura gli interessi di Aouar e anche di altri due giocatori che oggi fanno parte dell’organico rossonero: Sergino Dest e Pierre Kalulu. Recentemente c’è stato il rinnovo di quest’ultimo, difensore arrivato proprio dal Lione e a parametro zero.

La stessa Stellar avrebbe proposto il centrocampista franco-algerino a Maldini e Massara. Da capire quali sono le richieste in termini di stipendio. Senza scordare le commissioni…