Calciomercato Milan, colpo in prestito: Maldini ha deciso

Il Milan potrebbe bussare alla porta del Chelsea per due giocatori: ma devono esserci determinate condizioni per fare le operazioni.

C’è la pausa per i Mondiali ed è un momento anche di riflessione in vista del mercato di gennaio. Il Milan, come altre società, deve valutare se e come eventualmente intervenire. Ci saranno delle cessioni (Adli e Bakayoko), ma i tifosi sperano anche di vedere almeno un volto nuovo a Milanello.

Stefano Pioli ha una squadra che numericamente può essere considerata completa, non c’è un ruolo nel quale non vi siano almeno due interpreti. Tuttavia, ce n’è sicuramente uno nel quale i milanisti sognano un upgrade già dall’ultima sessione estiva. Ci riferiamo a quello di esterno destro offensivo.

Il mister nel ritiro di Dubai riabbraccerà Alexis Saelemaekers, assente da mesi per un infortunio. La permanenza del belga non sembra in dubbio. Diverso è il discorso per Junior Messias, calciatore sul quale il Milan ha deciso di puntare ma che non sempre ha convinto.

Calciomercato Milan, arriva un esterno dal Chelsea?

Tra gli esterni offensivi che sono nella lista della società rossonera figura anche Hakim Ziyech, un vecchio pallino. Paolo Maldini e Frederic Massara lo apprezzavano molto già quando giocava nell’Ajax, ma nell’estate 2020 il Chelsea spese circa 40 milioni di euro per assicurarselo. Adesso il 29enne marocchino è fuori dai piani dell’allenatore Graham Potter e può lasciare Londra già a gennaio.

Il Corriere dello Sport oggi conferma che il Milan potrebbe ragionare sull’arrivo di Ziyech con la formula del prestito. Un tentativo verrà fatto, ma alle dovute condizioni. Una di queste è la riduzione dello stipendio, visto che il giocatore percepisce tanti soldi in Inghilterra. Solo così ci sarebbero i margini per fare un’operazione già nella finestra invernale del calciomercato.

Del Chelsea piace anche Armando Broja, attaccante che non sta giocando tanto con Potter. Da capire se i Blues lo cederanno in prestito, ma la sensazione è che per lui il Milan possa farsi avanti più in estate che e gennaio. Il reparto offensivo di Pioli sarà numeroso con il rientro di Zlatan Ibrahimovic. Essendoci anche Olivier Giroud e Divock Origi, difficile pensare che possa arrivare una nuova punta.