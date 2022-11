Il Milan è il passato, il futuro è al Barcellona

Si sta parlando tanto del futuro del centrocampista. Il calciatore messo in discussione e accostato a diversi club inglesi giocherà al Barcellona

Il suo futuro sarà al Barcellona, in Spagna non hanno alcun dubbio. In questi giorni si sta parlando con grande insistenza del centrocampista.

E’ stato accostato anche al Milan. E’ arrivata voce di un possibile clamoroso ritorno in rossonero per Franck Kessie, dopo l’avvio deludente con la maglia dei blaugrana.

Un’ipotesi da escludere totalmente ma il desiderio di cambiare aria per l’ivoriano appariva evidente. Il Barcellona d’altronde è alla ricerca di nuovi elementi per il centrocampo, a testimonianza del poco feeling tra Kessie e Xavi. L’ivoriano da pedina fondamentale in rossonero è diventato uno dei tanti. In questo inizio di stagione non è stato una prima scelta per il tecnico spagnolo e l’idea di un addio, come detto, sembrava prendere piede.

Calciomercato, cambia il futuro di Kessie

Ma dalla Spagna sono certi che non sarà così. Kessie, in questi ultimi giorni, è stato accostato anche a Fulham e Aston Villa, club pronti ad investire sui 15 milioni per strapparlo al Barcellona, ma l’intenzione dei blaugrana sarebbe un’altra.

Secondo quanto riportato da Sport, infatti, il club catalano non avrebbe nessuna intenzione di lasciare andare l’ex rossonero, durante il mercato di gennaio.