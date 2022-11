Milan, Pioli sorride: pronti per la ripresa, in campo già a Salerno

Il Milan sembra ormai pronto a ritrovare due elementi, due infortunati di lusso che saranno già a disposizione il 4 gennaio.

Ieri è incominciato ufficialmente il Mondiale 2022 in Qatar. Una competizione che terrà impegnati giocatori, tifosi ed addetti ai lavori fino a dicembre inoltrato, per circa un mese.

Si tornerà a parlare di campionato e di squadre di club solo ad inizio gennaio, quando ripartiranno contestualmente sia la Serie A che il calciomercato invernale.

Intanto, in vista della ripresa tra circa un mese e mezzo, il Milan si gode le buone notizie dall’infermeria. Pare che Stefano Pioli abbia praticamente già recuperato due infortunati di lusso, assenti da molte settimane.

Milan, riecco la fascia destra: ok Calabria e Saelemaekers

Le ultime news, confermate dalla Gazzetta dello Sport, parlano di due rientri imminenti. Entrambi riguardanti la fascia destra del Milan, molto sguarnite in tempi recenti.

Davide Calabria e Alexis Saelemaekers sembrano in netto miglioramento. Dopo i rispettivi infortuni muscolari, i due calciatori rossoneri hanno ormai adocchiato il traguardo del rientro definitivo.

Calabria sta continuando a lavorare a parte a Milanello, anche dopo il ‘rompete le righe’ post Milan-Fiorentina. La lesione al bicipite femorale è ormai alle spalle, il capitano rossonero sarà pronto sicuramente per la ripresa delle ostilità.

Idem per Saelemakers, che ha bruciato le tappe sperando in una convocazione last-minute al Mondiale. Il Belgio lo ha inserito solo nelle riserve, ma ciò è di buon auspicio per un rientro a pieno regime con il Milan.

Le previsioni parlano di ritorno a pieno ritmo per entrambi già per la tournée di Dubai a dicembre. L’obiettivo per Pioli è poterli schierare già il 4 gennaio, alla ripresa del campionato contro la Salernitana.