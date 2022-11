Roma, il nuovo acquisto è arrivato: ci sarà già contro il Milan

I giallorossi hanno già accolto il nuovo rinforzo: Mourinho lo avrà a disposizione da subito e quindi anche contro i rossoneri

La settimana scorsa la Serie A si è fermata per l’inizio dei Mondiali e riprenderà direttamente nel 2023, precisamente mercoledì 4 gennaio. A quella data manca però ancora un mese e mezzo e possono accadere diverse cose.

Prima della ripresa del campionato infatti inizierà anche la sessione invernale di calciomercato, che come ogni anno prende il via con il mese di gennaio. Da quel momento sarà possibile depositare nuovi contratti e quindi ufficializzare nuovi acquisti, ovviamente se ci si è mossi in anticipo con i tempi. Chi ha anticipato i tempi e ha già tra le mani un nuovo calciatore è la Roma di José Mourinho.

Oggi infatti è sbarcato a Roma Ola Solbakken, attaccante norvegese che la Roma aveva già bloccato la scorsa estate dopo averlo visto in azione da avversario con il Bodo-Glimt nella passata Conference League. Il ventiquattrenne è arrivato a Fiumicino e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per poi firmare un contratto fino al 2027 con il club giallorosso.

Mourinho lo potrà avere a disposizione da subito, il che significa che l’attaccante sarà già disponibile per la sfida contro il Milan, in programma domenica 8 gennaio alle 20:45 a San Siro, valida per la 17esima giornata di campionato. Una grana in più quindi per la squadra di Stefano Pioli, che dovrà preoccuparsi di un altro giocatore offensivo, se lo Special One deciderà di metterlo in campo.