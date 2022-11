Senegal-Olanda, Ballo-Tourè neanche in panchina: è infortunato

Il terzino dei rossoneri finisce direttamente in tribuna per il match d’esordio della sua nazionale a causa di un infortunio

Il Mondiale è finalmente cominciato e in Qatar saranno all’opera anche diversi calciatori del Milan, con le rispettive nazionali. Uno di questi non fa parte però della lista dei convocati del match d’esordio della propria squadra.

Ci riferiamo a Fodé Ballo-Tourè, che non è presente neanche in panchina per Senegal-Olanda, nel girone A dei Mondiali, gara iniziata poco fa. Il terzino rossonero è andato direttamente in tribuna perché è infortunato. Non è chiaro se il laterale mancino ex Monaco riuscirà a riprendersi in tempo per la prossima partita, ma oggi intanto il ct Aliou Cissè ha dovuto fare a meno di lui.

Sulla fascia sinistra gioca titolare Abdou Diallo, difensore del Lipsia, che interessava anche al Diavolo in estate. Non comincia quindi nel migliore dei modi questo Mondiale in Qatar per Ballo-Tourè, che per via del suo problema fisico non potrà assaporare il gusto dell’esordio al campionato del mondo, almeno per ora.

Senegal-Olanda, le formazioni ufficiali

Senegal: Mendy, Sabaly, Koulibaly, Cissè, Diallo, Gueye, Kouyate, Mendy, Diatta, Dia, Sarr. All: Cissè

Olanda: Noppert, De Ligt, Van Dik, Akè, Dumfries, Berghuis, de Jong, Blind, Gakpo, Janssen, Bergwijn. All: Van Gaal.