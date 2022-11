Sky – Milan, rinnovi Bennacer e Leao: le ultime

Il giornalista di Sky Manuele Baiocchini ha fatto il punto sulla situazione legata ai prolungamenti di contratto dei due gioielli rossoneri

In questa momento di pausa dei campionati per il Mondiale in Qatar, il Milan si concentrerà su alcune vicende extra campo, su tutte quelle legate ai rinnovi di contratto di alcuni giocatori top.

La società infatti punta a risolvere due situazioni molto importanti, ovvero quelle dei prolungamenti di Rafael Leao e Ismael Bennacer. Sulle due questioni ha fatto il punto Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24. Queste le sue parole: “I fari sono puntati sui rinnovi di Leao e Bennacer. Paolo Maldini, nei giorni scorsi, ha confermato che avrebbero voluto chiudere il rinnovo di Leao prima del Mondiale, ma non è stato possibile. Il Milan ci proverà ancora dopo il Mondiale”.

Il giornalista ha quindi aggiunto: “Durante questa sosta i rossoneri proveranno a blindare Bennacer. Si parla di un contratto da 3-3,5 milioni di euro stagione, quindi una cifra molto più bassa rispetto a quella che chiede Leao. Bennacer guadagna un po’ meno rispetto al portoghese e quindi è più facile arrivare alla firma dell’algerino. Proprio in questa sosta per i Mondiali andranno avanti i contatti per provare ad arrivare ad un accordo con l’ex Empoli”.

Come è ben noto, la volontà di entrambi i calciatori è quella di continuare con i colori rossoneri e di legarsi al Diavolo per altre stagione. La situazione del portoghese però, anche per via della storia legata al risarcimento da versare nelle casse dello Sporting Lisbona, rimane più complessa e i tempi saranno inevitabilmente più lunghi.