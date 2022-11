Stati Uniti-Galles, la scelta è ufficiale: Dest titolare

Il terzino del Milan comincerà dall’inizio il match ed è il primo milanista a scendere in campo in questi Mondiali in Qatar

Il Mondiale è iniziato e diversi rossoneri sono sbarcati in Qatar per poter essere protagonisti con le rispettive selezioni. Il Milan ha mandato diversi giocatori con le proprie nazionali per questo grande appuntamento e uno di questi farà il suo esordio fra poco.

Sergino Dest sta per scendere in campo con suoi Stati Uniti nella gara della prima giornata della fase a gironi nel Gruppo B. La formazione americana affronta il Galles e il ct Gregg Berhalter ha fatto le sue scelte definitive per l’undici che comincerà la sfida. Il terzino dei rossoneri fa parte di quelli che cominceranno dall’inizio e prenderà il suo solito posto da esterno basso sulla destra.

Qualche ora fa invece Ballo-Tourè non figurava nemmeno tra i convocati del Senegal per la partita con l’Olanda. Il laterale mancino è rimasto in tribuna a causa di un infortunio. Dest pertanto è il primo giocatore del Milan a scender in campo in questa rassegna mondiale in Qatar.

Stati Uniti- Galles, le formazioni ufficiali:

Stati Uniti: Turner, Dest, Ream, Zimmermann, Robinson, Mckennie, Adams, Musah, Pulisic, Weah, Sargent.

Galles: Hennessey, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, Ampadu, Ramsey, Williams, Wilson, Bale, James